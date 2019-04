Bombeiros de Aljezur com quartel ampliado e renovado

Um sonho antigo da corporação de bombeiros de Aljezur vai finalmente concretizar-se, com a inauguração da ampliação e remodelação do edifício operacional dos bombeiros voluntários.

A cerimónia está marcada para o próximo domingo, dia 14 de abril, com início às 14h40, com a formatura geral do corpo de bombeiros e banda filarmónica, seguindo-se um desfile apeado, às 15h30, e a sessão solene, pelas 15h45. O programa da cerimónia, que será presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, termina com uma visita às instalações e a bênção das mesmas, às 17h00.

Trata-se de uma obra de cerca de meio milhão de euros, com uma taxa de comparticipação de 85% de fundos comunitários, que criará ainda melhores condições de operacionalidade e eficácia do corpo de bombeiros. A parte não comparticipada da candidatura foi financiada pela Câmara Municipal de Aljezur e por fundos próprios da associação humanitária dos bombeiros.

Com esta intervenção, iniciada em novembro de 2017 e agora concluída, o quartel passou a contar com uma área total de construção de 2.580 metros quadrados, um aumento de cerca de 200 metros quadrados em relação à área antiga. Foram criados um gabinete de comando, um gabinete de apoio à gestão de emergências, gabinetes para chefias e oficiais, camaratas femininas e masculinas, balneários femininos, vestiários masculinos e femininos e uma camarata exclusiva para o piquete de saúde/INEM.