Bombeiros de Olhão têm nova ambulância de socorro

Os Bombeiros Municipais de Olhão contam agora com uma nova ambulância de socorro, equipada com a mais recente tecnologia, anunciou a autarquia.

O novo veículo foi adquirido após ter sido estabelecido um protocolo entre o município e o Instituto Nacional de Emergência Médica, com um investimento de cerca de 80 mil euros.

Para o presidente da Câmara Municipal de Olhão, “trata-se de mais um importante investimento na área do socorro, num equipamento de vanguarda que permite servir melhor a população, ao mesmo tempo que assegura a proteção dos nossos bombeiros, numa altura tão importante de combate à pandemia”.

A nova ambulância é considerada como uma das mais modernas e bem equipadas do país, com sistemas de segurança ativa e passiva e sistema de comunicação SIRESP. O veículo foi apresentado oficialmente a 16 de junho, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade de Olhão.

