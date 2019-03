Bombeiros recebem 60 mil euros da Câmara de Faro

A Câmara de Faro aprovou recentemente, por unanimidade, a celebração de um protocolo de colaboração que prevê a atribuição de um apoio financeiro de 60 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros de Faro, que gere a corporação de bombeiros voluntários.

“Este montante será investido na melhoria das condições de operacionalidade desta corporação e no suporte à sua importante missão no âmbito do sistema de proteção civil do município”, realça a autarquia farense, em comunicado, frisando que “o objetivo é apoiar as missões de proteção e socorro desenvolvidas pelo corpo de bombeiros voluntários durante este ano civil”.

Para o presidente da câmara, Rogério Bacalhau, este é “mais um esforço que o município faz para que esta corporação fique ainda mais funcional e assim poder, conjuntamente com os nossos sapadores, contribuir decisivamente pela segurança das pessoas e bens no nosso território”.

Ainda de acordo com o autarca, este apoio, que vem sendo atribuído desde o ano de 2014, “tem permitido à corporação recuperar paulatinamente a sua situação financeira e, ainda, incrementar os seus níveis de operacionalidade técnica e material”.