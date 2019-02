Bombeiros recebem formação de nutricionismo em Olhão

A Câmara Municipal de Olhão promoveu, durante o mês de janeiro, a formação “Alimentação e estilo de vida saudáveis”, destinada aos elementos do seu Corpo de Bombeiros e desenvolvida por Nutricionistas que se encontram a estagiar na Divisão de Educação e Desporto.

Esta formação contemplou todos os profissionais do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão e pretendeu dar a conhecer os comportamentos a adotar para uma alimentação saudável, que responda às exigências nutricionais e físicas inerentes à sua atividade.

As técnicas deram a conhecer as necessidades energéticas para um adulto,

diferenciando-se homens de mulheres, ensinaram a confecionar um prato saudável e referiram-se aos comportamentos alimentares que deverão ser assumidos antes, durante e após uma ocorrência.

Outro

dos aspetos a considerar, e de extrema importância para estes profissionais, relaciona-se com a importância da hidratação, assim como quais os sintomas em caso de desidratação. Foram ainda dados a conhecer diversos alimentos ricos em água e que, por isso, que devem ser consumidos para prevenir a desidratação.

Aos bombeiros municipais interessados em adquirir hábitos de alimentação saudável é facilitada a frequência de consultas gratuitas, individuais e personalizadas, com as profissionais de nutrição que agora realizam o seu estágio no Município de Olhão com o intuito de ingressarem na Ordem dos Nutricionistas.

