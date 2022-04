Câmara apoia clubes em mais de um milhões de euros

Serão 48 entidades, 50 modalidades e 4302 atletas. Este é o universo que no ano de 2022 é contemplado no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo de Loulé. Os contratos entre o município e as coletividades foram celebrados e permitirão atribuir um montante de perto de 1,3 milhões de euros para apoiar as atividades realizadas pelo movimento associativo do concelho.

O programa visa assegurar a eficácia e transparência dos apoios concedidos, melhorar a organização, tornar o setor associativo desportivo mais sustentável e moderno, aumentando ainda mais a qualidade e diversidade da oferta desportiva e estimular a participação da população.

Como explicou o vereador Carlos Carmo durante a sessão, a iniciativa estrutura-se em três eixos: no que respeita ao apoio à promoção do desporto e atividade física, são canalizados mais de 800 mil euros tendo em vista o apoio a atividades desportivas federadas, não federadas e que respeitam a uma inclusão ativa (estimulando a criação de projetos de responsabilidade social que promovam a prática regular de atividade física e desportiva junto da população portadores de deficiência – desporto adaptado).

Em relação ao apoio a projetos de responsabilidade social que desenvolvam a prática regular de atividade física e desportiva junto da população, organização de eventos e atividades pontuais como a participação de clubes e/ou atletas em competições internacionais, a autarquia disponibiliza uma verba de 317 mil euros.

Finalmente, no que diz respeito à modernização e autonomia associativa, para além do apoio à manutenção das viaturas próprias dos clubes, esta medida visa apoiar a aquisição de viaturas ou o aluguer de transportes de passageiros para a deslocação de atletas e comitivas. Neste caso, o valor ronda os 90 mil euros.

Dos dados apresentados pelo vereador com o pelouro do desporto, entre os anos de 2019 e 2022 houve um aumento na ordem dos 1000 atletas apoiados no concelho.

No que respeita à criação de novos equipamentos desportivos, o presidente do município, Vítor Aleixo, referiu a Pista de BMX em Quarteira, recentemente inaugurada e o Pavilhão Multiusos Desportivo de Almancil, em fase de construção. O autarca também frisou o papel importante do PDM, que neste momento se encontra “em fase de revisão, para projetar futuros equipamentos desportivos no concelho”.

O presidente da câmara de Loulé partilhou ainda que muito em breve irão iniciar as obras de substituição dos relvados sintéticos dos campos de Loulé e Quarteira, assim como a construção dos três campos de relva natural no Complexo do Estádio Algarve.

Relativamente aos campos de Boliqueime e da Tôr, a autarquia aguarda pareceres das várias entidades competentes.