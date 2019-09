Câmara de Alcoutim apoia a educação

Câmara municipal de Alcoutim aprovou, no 11 de setembro, na última reunião do executivo, uma proposta de isenção de pagamento de transportes escolares para as escolas secundárias de Tavira, Vila Real de Santo António, Escola Hoteleira de Vila Real de Santo António e Mértola, correspondente ao ano letivo 2019/2020.

Tendo em consideração que as despesas com livros e material escolar representam um peso significativo para o orçamento familiar, foi aprovada igualmente, uma proposta de pagamento do valor relativo ao almoço de todas as crianças a frequentar os infantários e as escolas do concelho, que frequentam o berçário, creche, pré-escolar, ATL, 1.º, 2.º e 3.º ciclos.

“Os almoços das crianças que frequentam o berçário, creche, pré-escolar e ATL prolonga-se ao período das férias letivas. Já as crianças que frequentam o 1.º, 2.º e 3.º ciclos será pago o valor não comparticipado pelo Ministério da Educação” explicou o município.

Foi deliberado abrir concurso “para a atribuição de bolsas de estudo “Dr. João Dias” e homologação da atribuição de quarenta bolsas, com o valor mensal de 100 euros, a atribuir durante um período de dez meses (outubro a julho). As bolsas destinam-se aos alunos residentes no Concelho que frequentam cursos do ensino superior, licenciatura ou mestrado, em estabelecimentos públicos ou privados, no ano letivo 2019/2020”, esclareceu a câmara.

“Para se candidatarem os alunos deverão subscrever uma ficha individual de candidatura (fornecido pelos serviços autárquicos ou disponível para download no site do Município) e acompanhá-la dos documentos definidos no respetivo Regulamento”, clarificou a autarquia.

Para mais informações deverão dirigir-se ao Gabinete de Ação Social, Sade e Educação, Largo de São Salvador – Urbanização Vila Rio, 8970-057 Alcoutim, todos os dias úteis, das 08h30 às 15h00, ou através do telefone 281 540 500 ou endereço de correio eletrónico accao.social@cm-alcoutim.pt”.