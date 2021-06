Câmara de Lagos apoia obras no campo de jogos do Odiáxere

A substituição dos bancos de suplentes do campo de jogos de Odiáxere é o destino do subsídio, no valor de 7 335 euros, atribuído pelo Município de Lagos ao Clube Desportivo de Odiáxere, anunciou a Câmara Municipal.

A decisão, de reforçar na presente época desportiva o apoio financeiro, foi tomada na última reunião do executivo municipal lacobrigense e prende-se com a necessidade de dotar o campo de jogos com todas as condições necessárias para a certificação do Clube como “Entidade Formadora” pela Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo a informação recentemente divulgada pela Associação de Futebol do Algarve (AFA), o Clube Desportivo de Odiáxere foi entretanto certificado como centro básico de formação para a época desportiva 2021/2022.

Para esta certificação terá igualmente contado o apoio financeiro para o apetrechamento do balneário e a reparação do relvado sintético do campo de jogos, atribuído pelo município na presente época ao abrigo do Programa de Apoio ao Desporto, no âmbito da Medida 2 – Apoio à Modernização e Autonomia Associativa.

No futebol, para além do Clube Desportivo de Odiáxere, são entidades formadoras o Clube de Futebol Esperança de Lagos (certificada com 3 estrelas) e a Casa Sport Lisboa e Benfica em Lagos (certificada como centro básico de formação).

