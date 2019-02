Câmara de São Brás de Alportel renova bolsas de estudo

O município de São Brás de Alportel aprovou recentemente a renovação de quatro bolsas de estudo, continuando assim a sua aposta no apoio aos jovens do concelho que ingressam no ensino superior.

“A medida de atribuição de bolsas de estudo a alunos que ingressam o ensino superior foi lançada em 2011, dirigida a jovens são-brasenses que apresentam elevados resultados escolares e são provenientes de meios sociais com algumas dificuldades económicas. Trata-se de um apoio pecuniário, concedido em prestações mensais, num valor que equivale a 1/5 do salário mínimo nacional”, adianta a autarquia, frisando que ao longo de sete anos e num investimento superior a 26 mil euros, esta medida já permitiu apoiar muitos jovens são-brasenses a frequentar cursos superiores nas mais diversas áreas, tais como, medicina, gestão, educação social, design de comunicação, desporto, sociologia, relações internacionais, enfermagem, biotecnologia, música, arquitetura, medicina veterinária e fisioterapia, em diversos estabelecimentos de ensino superior de todo o país.

“Consciente de que estas bolsas de estudo constituem um contributo importante para o percurso de vida dos jovens do concelho, o executivo municipal renova ano após ano este projeto que integra as políticas municipais de juventude em São Brás de Alportel. Quando o estudante transita de ano, com bons resultados, a bolsa é renovada anualmente até ao final do curso”, salienta a câmara municipal.