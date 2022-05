Câmaras recebem diretrizes para a transferência de competências em matéria de incêndios

O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil e a Direção de Serviços de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, desenvolveram esta quarta-feira, uma sessão de esclarecimentos para representantes dos municípios de toda a região.

O temática abordada incidiu sobre o processo de transferência de competências de segurança contra incêndios em edifícios classificados na primeira categoria de risco, as quais, de acordo com a Lei no 50/ 2019, de 16 de agosto, deverão ser assumidas pelos técnicos das câmaras municipais, após respetiva credenciação pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).