Camião da Esperança chega a Olhão na próxima semana

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Camião da Esperança que disponibiliza consultas e testes gratuitos à covid-19, com prescrição médica, chega a Olhão no próximo dia 22 de julho, ficando estacionado junto à praia da Fuseta Ria até dia 26, anunciou a autarquia.

O objetivo desta iniciativa é “contribuir para o processo de informação e diagnóstico da covid-19” no Algarve durante a época alta do turismo, segundo o comunicado.

Para fazer o teste gratuitamente, basta ter uma prescrição médica comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde e deslocar-se ao camião entre as 09:00 e as 14:00.

A realização de testes é prioritária às situações indicadas pelos municípios ou pela Autoridade de Saúde, mas é possível agendar um teste de diagnóstico para qualquer pessoa, mesmo sem prescrição médica, mediante pagamento.

O resultado do teste molecular que deteta a presença de covid-19 será conhecido em 24 horas, enquanto o teste serológico, que deteta a presença de anticorpos, tem o resultado divulgado em poucos minutos.

A equipa presente no Camião da Esperança também vai prestar aconselhamento em boas práticas de saúde pública e tem disponível um posto de enfermagem e consultas médicas gratuitas.

Para o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, “esta é mais uma forma de mostrarmos a todos – residentes e visitantes – que o Algarve, e particularmente Olhão, é um destino de férias seguro. As nossas qualidades e atrativos excecionais continuam cá. Aqui poderão desfrutar das nossas belas praias, mas também das bonitas paisagens do interior do concelho e da saborosa gastronomia, em segurança!”.

O Camião da Esperança já realizou mais de 2500 testes no interior do país e regressa agora com uma equipa reforçada e totalmente dedicada à região algarvia, com o objetivo de informar e testar para conter a disseminação de covid-19.

Esta é uma iniciativa promovida pela Região de Turismo do Algarve e pelos municípios de Albufeira, Lagoa, Lagos, Olhão, Portimão e Tavira, com o apoio da TVI, Rádio Comercial e Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.