Campeonato da Europa de Endurance Aquabike decide-se nas águas de Portimão

Pela 11ª vez, Portimão volta a receber o Campeonato da Europa UIM Endurance Aquabike, que se disputará de 27 a 29 de setembro e constitui a única prova relativa à competição deste ano, reunindo alguns dos melhores pilotos de Itália, Mónaco, Inglaterra, Espanha e Portugal, num total de 12 equipas.

Destinada em exclusivo à categoria de Runaboat (motas de água) nas classes GP1, GP2, GP3 e Veteranos, a prova inclui a realização na sexta-feira, 27 de setembro, de uma manga para as motas de água que durará 120 minutos, e outra no dia seguinte que se disputará durante 180 minutos.

O paddock principal volta a ficar situado na zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, onde a confirmação das inscrições terá início no dia 27, entre as 14h00 e as 20h00, estando a manhã de sábado reservada às verificações de segurança e à habitual reunião de pilotos.

Depois dos preparativos, no dia 28 de setembro o início da competição está agendada para as 14h00, com partida das motas de água da Praia da Marina em direção à Praia do Vau, durante duas horas de pura adrenalina, sendo os reabastecimentos e mudança de pilotos efetuados na Praia da Marina.

O domingo, 29 de setembro, será idêntico ao dia anterior, decorrendo a prova das 12h30 às 15h30. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar a partir das 17h00 no Clube Naval de Portimão.

Esta prova do Campeonato da Europa de 2019, inscrita no calendário da U.I.M. – União Internacional de Motonáutica, é organizada conjuntamente pela Federação Portuguesa de Motonáutica com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, contando com o apoio logístico do Clube Naval de Portimão e da Marina de Portimão, realizando-se este ano no âmbito da Cidade Europeia do desporto 2019.

Programa (sujeito a alterações)

Sexta-feira, 27 de setembro

10h00 – Abertura do paddock

14h00 / 20h00 – Registo e escrutínio técnico dos Endurance Runabout

Sábado, 28 de setembro

10h00 – Reunião dos pilotos

13h00 / 14h00 – Pausa para almoço

14h00 / 16h00 – 1ª Corrida

Domingo, 29 de setembro

12h30 / 15h30 – 2ª Corrida

17h00 – Cerimónia de entrega dos prémios