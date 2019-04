Campeonato de futebol Golfinhos disputa-se em Albufeira

Está aí o campeonato de futebol onde todos são vencedores: é o Campeonato de Futebol Golfinhos 2019, cujos atletas, nascidos em 2011, 2012, 2013/14, representam os clubes do concelho – Academia Alto da Colina, Guia FC, FC Ferreiras, Imortal DC – juntando-se o Sporting CP através do núcleo que joga na Guia.

Este campeonato irá percorrer os diversos estádios do município de Albufeira, durante os próximos três meses, naquela que é a 13ª edição desta iniciativa. Cerca de 200 crianças entre os 5 e os 8 anos de idade defrontam-se em animada competição.

A primeira jornada arrancou no passado sábado. Com jogos sempre às 15h00, o calendário das próximas jornadas é o seguinte: 2ª jornada – 6 de abril (Sintéticos do Arsénio Catuna); 3ª jornada – 25 de abril (Sintéticos do Municipal de Albufeira), 4ª jornada – 5 de maio (Campo Alto da Colina), 5ª jornada – 25 de maio (Estádio Arsénio Catuna) e a final é a 8 de junho, no Estádio da Nora – Ferreiras.