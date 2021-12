Candidatos da CDU contatam com trabalhadores da FAGAR em Faro

No âmbito da pré-campanha eleitoral para as eleições legislativas de 30 de Janeiro, vários candidatos e activistas da CDU estiveram esta quarta-feira, dia 29, numa ação de contacto com os trabalhadores da empresa municipal FAGAR, informou o PCP Algarve.

Catarina Marques, primeira candidata da CDU pelo círculo eleitoral de Faro, dirigiu-se aos trabalhadores presentes, dando a conhecer as propostas e iniciativas da CDU na defesa dos seus direitos e aspirações.

“Desempenhando funções fundamentais para garantir a higiene urbana do concelho de Faro, estes trabalhadores aspiram ao aumento dos seus salários – a grande parte recebe o Salário Mínimo Nacional -. Reclamam a redução do seu horário de trabalho para as 35 horas, tal como já existe para os trabalhadores da CM de Faro. E exigem o pagamento por inteiro, tendo em conta a dureza das tarefas que desempenham, do chamado suplemento de insalubridade, penosidade e risco”, sublinha a força liderada pelos comunistas algarvios.

Reivindicações para as quais a CDU tem vindo a alertar e que “constituem simultaneamente um compromisso de luta e de intervenção futura”, diz a coligação eleitoral.

