Candidatura de Faro a Capital da Cultura tem stand na Feira de Santa Iria

A organização de Faro2027 – Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, está este ano presente na Feira de Santa Iria, em Faro, de 15 a 24 de Outubro, com um stand dedicado à promoção daquela pretensão.

No dia 17 de Outubro, domingo, a partir das 17:30, terá lugar o lançamento da imagem da campanha “Marafados para Ganhar”, que será reproduzida pelo artista João Correia num mural de arte urbana. A artista Joana Sá também marcará presença no espaço, com a personalização de t-shirts, bem como a Real Tuna Infantina que animará o espaço durante a noute.

“Entrámos numa nova fase, a presença da Candidatura de Faro na Capital Europeia da Cultura 2027 na Feira de Santa Iria é mais um passo no sentido da nossa afirmação, enquanto projeto artístico e importante motor de desenvolvimento económico e social do Algarve. Queremos, como até aqui, continuar a envolver toda região no processo, contamos com todos para que, juntos, possamos enfrentar os desafios que temos pela frente”, enuncia a organização da candidatura.

“Para que Faro ganhe este título precisamos do envolvimento de tod@s e para isso é preciso dar a conhecer, conversar, ouvir, partilhar e agir. Estamos disponíveis para vos receber no nosso stand* e/ou agendar uma conversa, onde possamos explicar de forma mais aprofundada todo o processo, falar sobre a campanha “Marafados para Ganhar” e dar a conhecer os diversos projetos que temos em curso”, conclui.

A feira estará a funcionar de domingo a quinta-feira feira das 17:00 até às 0:00 e as sextas-feiras e sábados das 17:00 até à 01:00.

