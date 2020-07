Canoagem: Castores do Arade regressam à competição

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os Castores do Arade, de Lagoa, regressaram este fim-de-semana às competições nacionais, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, no Campeonato Nacional de Esperanças de Canoagem, onde a atleta Iara Bebiano conquistou o segundo lugar, anunciou o clube.

Iara Bebiano ficou classificada em segundo lugar em K1 (kayak individual) infantil feminino “A” e em 6º da classificação geral, além do clube ter ficado colocado na 7ª posição entre 40 outros clubes nacionais em competição.

Os Castores do Arade fizeram-se representar por uma equipa de 18 atletas, com Ianis Bebiano a alcançar o 5º lugar em K1 iniciado, Clélia Santos também em 5º lugar em K1 iniciado feminino, Rúben Luís na 8ª posição em K1 infantil e Filipe Libório também em 8º em K1 cadete.

Devido à pandemia de covid-19, a competição cumpriu novas regras sanitárias e decorreu à porta fechada, apenas sendo permitida a entrada a agentes da canoagem no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

A Federação Portuguesa de Canoagem disponibilizou a transmissão em direto da prova através do Youtube, permitindo assim aos adeptos, familiares e amigos dos atletas acompanhar a competição à distância e em segurança.