Carnaval 2019 em Quarteira

Foi assim o Carnaval de Quarteira em 2018

Nos dias 2, 3 e 5 de março, a cidade de Quarteira volta a encher de alegria

para receber o Carnaval, na Avenida Marginal, com o tema “A Volta do Mundo em 3 Dias”. O desfile decorre entre as 15h00 e as 17h30.

No dia 1 de março, sexta-feira, os mais pequenos podem divertir-se no desfile infantil, tendo por o tema “A Natureza”. O desfile ocorre das 10h00 às 12h30 desde a Rua Vasco da Gama à Av. Infante Sagres e até ao Passeio das Dunas, com a participação dos alunos das Escolas e IPSS da Freguesia.

Quarta-feira, dia 6 de março, o Carnaval de Quarteira termina com o Enterro do Entrudo, que terá início na Rua da Alegria às 21h00 e termina na Praça do Mar.

As entradas são livres e a organização é da Junta de Freguesia de Quarteira com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.