Carnaval em Monte Gordo e VRSA

Baile de Carnaval em Monte Gordo

O concelho de Vila Real de Santo António celebra o Carnaval, entre os dias 1 e 9 de março, com bailes, concursos de máscaras e iniciativas dirigidas aos mais novos.

Os festejos começam no dia 1 de março, sexta-feira, com o habitual desfile infantil, desenvolvido com as escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, a partir das 10h00, nas três freguesias do concelho.

Ao programa, junta-se um conjunto de bailes que terão lugar no Centro Cultural António Aleixo (dias 2, 3, 4 e 9), na zona Poente de Monte Gordo (2, 3, 4 e 5), na Sociedade Recreativa Cacelense (1 mar.) e na Escola EB Manuel Cabanas (2 mar.), em Vila Nova de Cacela.

Este ano, o cartaz é também dedicado aos mais novos, sob o mote «Carnaval das Crianças». A iniciativa tem o ponto alto nos dias 3 de março (Praça Marquês de Pombal) e no dia 5 de março (Avenida Marginal, em Monte Gordo).

Além de um conjunto de diversões infantis, os dias 3 e 5 contarão com animação musical e um concurso de máscaras com atribuição de prémios.

O Carnaval 2019 no concelho de Vila Real de Santo António é organizado pela Câmara Municipal de VRSA, pelas Juntas de Freguesia de VRSA, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela. Conta ainda com a colaboração da Sociedade Recreativa Cacelence, da Associação Limite Fugaz e das escolas e associações do concelho.