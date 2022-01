Carteiros de Faro avançam para greve parcial entre terça-feira e o dia 07

Os carteiros de Faro decidiram realizar uma greve parcial de duas horas entre terça-feira e o dia 07 de fevereiro, para reivindicarem "melhores condições de trabalho", segundo fonte sindical.

A paralisação parcial, que vai decorrer diariamente entre as 08:30 e as 10:30, foi decidida em plenário dos trabalhadores do Centro de Distribuição Postal (CDP) de Faro, disse à Lusa José Oliveira, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT).

“A empresa não atendeu às pretensões dos trabalhadores, ou seja, a contratação de mais profissionais para assegurarem a distribuição postal e a alteração dos giros, daí a decisão de avançar para a greve”, apontou o dirigente sindical.

José Oliveira considerou que a empresa “teve tempo suficiente para responder às pretensões dos carteiros, porque a paralisação foi anunciada atempadamente e alterada por duas vezes”.

Esta é a segunda alteração da greve, depois de, no dia 30 de dezembro, também em plenário, os trabalhadores terem adiado a paralisação devido ao cumprimento de quarentenas por causa da pandemia de covid-19, que impediram a realização de uma reunião e o cumprimento dos prazos legalmente previstos para manter a greve.

“Além da falta de pessoas para assegurarem o serviço de distribuição em Faro, a empresa fez cessar há poucos dias dois contratos de trabalho, o que parece significar que o pessoal de Faro deve estar com um serviço de correios com qualidade a mais”, ironizou.

Segundo o dirigente do SNTCT, durante o período da paralisação, os carteiros “vão estar na rua a distribuir documentos à população, onde explicam a recusa em aceitar as condições em que trabalham”.

“No fundo é mostrar às pessoas a realidade dos factos, para que as pessoas não pensem que os carteiros não fazem porque não querem ou que não lhes apetece, quando na realidade são orientações de serviço que têm de ser cumpridas, mesmo que signifiquem desrespeitar a pessoas”, sublinhou.

De acordo com o sindicalista, “a eliminação de seis áreas de distribuição e a diminuição do número de giros, sobrecarrega os carteiros e faz com que, muitas vezes, não consigam completar o trabalho, ficando cartas por distribuir, incluindo correio registado”.