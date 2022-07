Casa das Artes promove férias com dança

A Casa das Artes, em Portimão, vai voltar a ser palco do projeto “Férias com Dança – Escola de Dança de Verão”, promovida pela Associação Cultural Dancenema, entre os dias 18 e 29 de julho, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa dirigida a crianças e jovens enquadra-se na Escola Municipal de Ballet e estará dividida em dois turnos, com inscrições abertas para crianças e jovens dos 9 aos 15 anos, com um máximo de 16 participantes por modalidade.

O programa vai decorrer diariamente entre as 14:00 e as 18:00, com modalidades como Ballet à Dança Contemporânea, Hip-Hop, Dança Jazz, Danças do Mundo, Dança Criativa, Cenografia e Teatro Musical.

Um dos objetivos desta iniciativa é “criar memórias únicas e, ao mesmo tempo, possibilitar aos jovens a aprendizagem de diferentes estilos de dança com professores credenciados, como são os casos de Sara Pina, Laura Abel, Thora Nadeshka, Tifanie Jorge, Ana Brito, Heidy Sharples, Paula Quaresma e Nilsen Jorge”, segundo o comunicado.

O valor das inscrições é entre 50 e 85 euros, para uma ou duas semanas, respetivamente, até domingo, dia 17 de julho, através do número 282 495 334, do e-mail [email protected] ou presencialmente na Casa das Artes.