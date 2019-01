Casa de Odeleite a funcionar em pleno

A Casa de Odeleite voltou a abrir ao público no final da passada semana, tal como já havia acontecido com Castelo e o Posto de Informação Turística, agora na Casa do Sal. Este equipamento cultural está aberto todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

O encerramento temporário da Casa de Odeleite, bem como de outros equipamentos culturais, aconteceu na consequência do procedimento respeitante ao processo de liquidação da empresa municipal Novbaesuris (31 de dezembro de 2018), mas a câmara municipal pretende que reabram todos brevemente, com os recursos que lhe forem disponibilizados.S

A Casa de Odeleite foi, nas primeiras décadas do século XX, um importante entreposto comercial e a casa mais rica da freguesia. Comercializava maioritariamente frutos de sequeiro, como a alfarroba, a amêndoa e o figo, mas também a azeitona e os cestos de cana, oriundos dos montes em redor da aldeia.

É um edifício particular no contexto da arquitetura da Serra, ao articular uma série de casas de matriz serrenha com um edifício de dois andares e motivos Arte Nova.

O equipamento está agora dividido entre um espaço expositivo e outro de restauração e centro de documentação com arquivo gastronómico, testemunhando e promovendo a gastronomia e os saberes serranos. Está também equipado com cafetaria e loja.