Casa Manuel Teixeira Gomes reabre amanhã

Até final do ano será lançado o primeiro de cinco volumes da obra completa do escritor.

Após o período de confinamento imposto pela Covid-19, a Casa Municipal Manuel Teixeira Gomes agendou a reabertura de portas para amanhã, quarta-feira, 27 de maio, data que assinala o 160º aniversário de nascimento do seu patrono.



Nesse dia, será partilhado nas redes sociais do Município de Portimão um vídeo sobre a vida e obra de Manuel Teixeira Gomes, escritor, empresário, diplomata e Presidente da República entre 1923 e 1925, nascido na então Vila Nova de Portimão a 27 de maio de 1860.



O vídeo reproduz uma pequena conversa fictícia, durante a qual o estadista e homem de letras aborda aspetos da sua vida e obra, sendo ilustrado com imagens da Casa Manuel Teixeira Gomes, equipamento cultural adaptado pela Câmara Municipal de Portimão a partir do edifício onde o escritor e político nasceu e residiu durante alguns períodos da sua vida.



Também amanhã, 27 de maio, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes lançará um conjunto de seis postais, reproduzindo excertos de cartas enviadas pelo aniversariante a alguns dos seus amigos, sob a designação “Impressões de Viagem “.



Este equipamento cultural também assinalará a efeméride com a disponibilização na sua página de Facebook de uma série de 21 slides inspirados em postais antigos dos lugares por onde Teixeira Gomes deambulou, desde Portimão às margens mediterrânicas. Igualmente nesse dia, ficará disponível no mesmo espaço na Internet um diaporama em vídeo, sob a designação “Biografia Breve de Teixeira Gomes”.

Quem desejar conhecer mais sobre Manuel Teixeira Gomes, tem ao dispor na exposição permanente “Portimão – Território e Identidade”, patente no Museu de Portimão, um valioso acervo pessoal do ao mais ilustre portimonense.



Até final do ano, a programação preparada pelo Município de Portimão para assinalar o 160º aniversário de nascimento de Manuel Teixeira Gomes inclui o lançamento de Manuel Teixeira Gomes – Biografia, II edição revista, do primeiro de cinco volumes com a obra completa do escritor, além de uma tertúlia e um colóquio.



NOVAS REGRAS DE DESCONFINAMENTO



À semelhança do que sucedeu com a Biblioteca Manuel Teixeira Gomes e o Museu de Portimão, no período em que esteve de portas fechadas ao público a Casa Manuel Teixeira Gomes foi alvo de uma profunda intervenção de limpeza e higienização, no sentido de cumprir o plano de desconfinamento determinado pela Unidade de Saúde Pública local, com os contributos da estrutura municipal de Proteção Civil.



Os utentes passam a estar obrigados a respeitar um conjunto de normas de atendimento presencial, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, devendo desinfetar as mãos nos dispensadores de gel e usar obrigatoriamente máscara, ao mesmo tempo que têm de respeitar o distanciamento físico de, pelo menos, dois metros, além de adotarem a etiqueta respiratória.



O horário de funcionamento ao público da Casa Manuel Teixeira Gomes passa a ser o seguinte: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h00, estando disponível para visita a sala de exposição permanente, que terá seis pessoas como lotação máxima.