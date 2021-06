Castro Marim: Bibliomóvel combate solidão de idosos com música

O bibliomóvel que tem vindo a percorrer o interior do concelho de Castro Marim com sessões de leitura e manualidades conta agora com música nos dias 16, 17 e 18 de junho, anunciou a associação Odiana.

Através do projeto “Castro Marim (COM) Vida”, esta iniciativa pretende “gerar momentos de convívio e interação social”, “continuar a combater o isolamento geográfico” e “promover o envelhecimento ativo”.

Além dos ateliers de costura e pintura, das tertúlias e leitura, a biblioteca itinerante dispõe durante estes três dias de animação musical a cargo da Tocata de Rancho Folclórico de Azinhal e da Associação Amendoeiras em Flor.

PUB