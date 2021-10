Castro Marim: Caminhadas de domingo regressam ao Azinhal

Após a pausa durante o verão, o regresso das “Caminhadas no Azinhal – Rotas Saudáveis” está marcado para o dia 31 de outubro, domingo, pelas 09:00 horas, com ponto de encontro na Casa do Povo, divulgou o município de Castro Marim.

Organizadas pelo município de Castro Marim e pela Junta de Freguesia do Azinhal, a iniciativa está, este ano, integrada no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana.

Os interessados poderão fazer a sua inscrição até às 14:00 horas de sexta-feira, dia 29 de outubro, através dos seguintes contactos: gam@cm-castromarim.pt ou 281 510 778. Para os participantes que utilizarem a app da Eurocidade em Movimento – GAMEFIT, haverá uma pequena lembrança.

Para além das caminhadas, regressa ainda o mercado do Azinhal, a realizar-se no último domingo de cada mês e que promove o trabalho de artesãos e produtores locais.

