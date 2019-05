Castro Marim: Célia Brito promete “abrir portas” ao desenvolvimento

Célia Brito afirmou ontem, na apresentação dos candidatos do PS às eleições intercalares para a Câmara Municipal, «ser importante mudar os destinos de Castro Marim», falando mesmo em «emergência municipal de forma a trazer o orgulho aos castro-marinenses, numa terra com história».

A cabeça de lista do PS discursou junto

à igreja de Nossa Senhora dos Mártires, tendo junto a si vários autarcas da

região, deputados algarvios do PS, o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado e

José Apolinário, na qualidade de membro da Comissão Nacional do PS, para além

de José Águas da Cruz, candidato algarvio às eleições europeias pelo PS e

presidente da Assembleia Municipal de Lagoa.

Quanto à acusação do candidato Francisco

Amaral, sobre a ingovernabilidade da Câmara Municipal, a candidata do Partido

Socialista, contrapôs referindo que nos últimos dois anos, dos 960 assuntos que

foram a reunião de Câmara, 90% foram aprovados por unanimidade, 5% por maioria

absoluta, 4% com maioria relativa, tendo sido reprovado 1%, «porque não estava

em condições legais de ser aprovado».

Célia Brito revelou que o programa

eleitoral para estas eleições, «não será extenso, mas formatado no sentido de

ir ao encontro das necessidades das pessoas de cada freguesia».

Sendo um concelho disperso que vai da

Serra ao Litoral, a candidata prometeu dar condições para a sua dinamização,

«não podemos fechar as portas aos empresários que nos procuram, mas sim trazer

riqueza sustentável para que Castro Marim se desenvolva, para atribuir apoios

sociais e habitacionais que Castro Marim precisa».

A acessibilidade ao Castelo de Castro Marim,

mereceu também críticas por parte de Célia Brito, «uma questão que já deveria

estar resolvida na medida em que dificulta o acesso ao espaço por parte de

famílias ou de turistas que visitam a Vila, sendo um compromisso do PS resolver

este problema».

Apontou também para a necessidade de se

apostar e potencializar os produtos locais, referindo-se ao Sal de Castro

Marim, «o nosso ouro branco», mas também o artesanato, ajudando os pequenos

produtores a conseguirem pôr os seus produtos no mercado.

A questão dos jovens é para o PS uma

prioridade, que segundo a candidata «têm estado esquecidos, muitos deles têm de

sair de Castro Marim para trabalhar, porque não houve desenvolvimento e por

conseguinte, não houve emprego».

Apoiar a natalidade com o objetivo de

fixar jovens casais ao concelho, resolver a «degradação» da Rua da Alagoa em

Altura, a questão do comércio fechar nesta freguesia durante o Inverno ou a

falta de acessibilidade nos transportes para os mais idosos, são matérias que

integram o programa eleitoral de Célia Brito.

A candidata informou dar conhecimento

destes e outros compromissos no decurso da campanha eleitoral, terminando o

momento ao som do Hino Nacional com todos os presentes.

Texto e fotos gentilmente cedidos pelo nosso colega “Algarve Primeiro”