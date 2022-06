Castro Marim: Clube Leões do Sul fazem 46 anos de desporto

Decorreram no passado sábado, 25 de Junho, 46 anos sobre a fundação do Clube Leões do Sul, em São Bartolomeu do Sul, concelho de Castro Marim.

Dois anos depois da Revolução dos Cravos, o povo uniu-se e fundou o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Leões do Sul Futebol Clube.

“O Leões do Sul tem cumprido a sua missão ao longo dos tempos, com galhardia, transparência e seriedade. Os nossos feitos no campo desportivo são maiores que nós”, enuncia o clube, em nota de Imprensa para assinalar a data.

O futebol está nas origens do clube. Em 1992, os Leões do Sul foram Campeões do concelho de Castro Marim em Futebol de 5 (hoje designado futsal).

Na Patinagem lançou uma Escola de formação que ensinou uma geração de crianças a patinar e deu frutos.

Em 2001, os Leões do Sul FC disputaram o Campeonato Nacional de Hóquei em Patins – Escalão Juvenil – Zona Sul.

O BTT, modalidade que os Leões do Sul lançaram e desenvolveram com grande êxito, deu a Castro Marim e ao Algarve um campeão nacional em Cross Country Olímpico (cadetes): Diogo Afonso.

Mais tarde, foram Nelson Mestre e Amândio Norberto, a distinguir-se com as cores dos Leões, trazendo para casa os títulos de campeões nacionais de Duatlo/Triatlo.

As proezas individuais dos nossos atletas são inúmeras. Destaca-se a subida do rio Guadiana a nado, numa extensão de 34,5 Km, por Nelson Mestre e José Maria Rodrigues e João Veia, que ligou Tróia a Sagres em ciclismo de estrada, num total de 340 Km, sem parar.

Em quatro décadas e meia quase se perde a conta ao número de provas, iniciativas e torneios, postos de pé, do futebol ao snooker, passando pelos duatlos e triatlos.

A Prova de Natação de Mar Vila de Castro Marim, organizada durante 19 edições, na praia de Alagoa/Altura, e a Prova de Natação de Mar Freguesia de Castro Marim, que foi organizada nas praias da Retur e Verde têm um sabor especial.

Mais recentemente, em parceria com a Associação de Defesa Pessoal, o clube está empenhado nesta modalidade.

Na área cultural, a nossa máxima realização foi a criação de um grupo de teatro juvenil e adultos, que envolveu e mobilizou a comunidade da aldeia em torno deste objetivo.

Como membro da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto contribuiu-se para o incremento do associativismo em Portugal.

Este grande legado de uma pequena coletividade de aldeia fez com que, há 16 anos, a Câmara Municipal de Castro Marim distinguisse o clube com a Medalha de Mérito – Grau Ouro do Município de Castro Marim.