Castro Marim convida jovens do concelho a valorizar o ambiente

A Câmara Municipal de Castro Marim lançou um repto aos jovens entre os 16 e os 25 anos, residentes no concelho, para se candidatarem ao programa de trabalho de verão “Jovens pelo Ambiente”, anunciou a autarquia.

Este programa tem como objetivo “sensibilizar a comunidade a respeitar e cuidar do espaço público e a valorizar o ambiente, informar sobre a importância de produzir menos lixo, reciclar mais e reutilizar mais”, segundo o comunicado.

Esta iniciativa pretende ainda “alertar, valorizar e dignificar o trabalho dos cantoneiros de limpeza, que, todos os dias, nos mesmos sítios, se esforçam por manter limpos os espaços que, não raras vezes, não são respeitados”.

“Porque a juventude é a idade da audácia, da bravura, do desafio e do crescimento e fortalecimento dos valores, porque não ter um verão diferente, com uma nobre missão: valorizar o ambiente e os agentes que dele cuidam”, acrescenta a autarquia.

Nesta primeira fase estão abertas 10 vagas, com os jovens a ficar em funções no Serviço de Juventude e Ambiente, de 18 de julho a 31 de agosto.

Os jovens serão acompanhados permanentemente, com direito a uma bolsa semanal, que inclui ainda um programa de formação de seis horas, seguro de acidentes pessoais e diploma de participação.

Esta iniciativa “permite aos jovens uma oportunidade educativa não formal, aliada à experiência prática em contexto de trabalho, facilitando o seu desenvolvimento pessoal e social e a possibilidade de incrementarem o seu currículo”.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail gam@cm-castromarim.pt.

