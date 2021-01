Castro Marim: Infantário de Altura encerra com crianças e educadoras infetadas

O presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, revelou hoje ao JA estar “muito preocupado” com o aumento de casos positivos de covid-19 no concelho nos últimos dias, principalmente com um surto no infantário de Altura que resultou em várias crianças e educadoras contagiadas.

Este surto “tem muitas crianças e educadoras infetadas” e que, posteriormente, “transmitiram aos seus familiares”. A instituição já foi encerrada e o delegado de Saúde local encontra-se “a ver as cadeias de transmissão”, refere o autarca, que desconhece o número de casos positivos existentes no estabelecimento .

Castro Marim teve um aumento de 45 casos em apenas dois dias, segundo o ponto de situação divulgado na página de Facebook do município na quarta-feira.

Francisco Amaral salienta que o delegado de Saúde local está a tentar acompanhar todas as situações, mas “está isolado no meio disto tudo” e sem mãos a medir para lidar com o aumento de casos no concelho de Castro Marim.

Com poucos recursos humanos, a autarquia não conseguiu revelar no ponto de situação epidemiológica de quarta-feira o número total de pessoas em vigilância ativa.

Para combater o contágio, a autarquia fez um acordo com a Cruz Vermelha de Tavira e está a realizar testes rápidos a todos os funcionários da Câmara Municipal de Castro Marim, num centro de testes instalado no Revelim de Santo António.

Para breve, o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim pretende abranger os testes rápidos à população em geral “para apanhar eventuais surtos que possam surgir”, acrescentou ao JA.

Francisco Amaral, que também é médico, revela ao JA que o “o caos está instalado” no hospital de Faro. “A capacidade de resposta foi esgotada e a situação é bastante preocupante”, refere.

Em relação às escolas, o presidente da autarquia considera que “já deviam estar fechadas há muito tempo” e que “não deviam ter aberto depois do Natal”.

“Não percebo esta irresponsabilidade de abrir as escolas”, acrescenta.

No Azinhal, um surto num café provocou algumas infeções, tendo começado pelo proprietário que acabou por contagiar alguns clientes, mas esta situação já se encontra “praticamente resolvida”. Uma das causas deste aumento de casos deve-se também a “algum descuido” quando surgem os primeiros sintomas de covid-19, segundo o autarca.

Francisco Amaral deixa ainda o apelo para a população ficar em casa e sair “apenas quando necessário”, além do cumprimento do distanciamento físico e do uso da máscara. “Nada de convívios”, salienta o autarca.

“Aos primeiros sintomas tem de se alertar a Linha Saúde 24, o delegado de Saúde ou médico de família. Pelo sim e pelo não, há que alertar logo”, conclui.

PUB