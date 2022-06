Santos Populares celebrados em todo o concelho

Todo o concelho de Castro Marim vai celebrar durante o mês de junho os Santos Populares, com os tradicionais bailes e arraiais, além da 21.ª edição do concurso de mastros, anunciou a autarquia.

Entre os dias 10 de junho e 9 de julho, a iniciativa “Tradição sobre Rodas – Santos em Casa”, leva o concurso de mastros a várias localidades do concelho, acompanhadas de marchas, fado castiço, manjericos e música popular.

O concurso vai terminar na Praça 1.º de Maio, em Castro Marim, com o arraial de S. João na noite de 23 de junho, onde o júri dará a conhecer a sua decisão sobre o trabalho das coletividades, avaliando os aspetos tradicionais, originalidade e imaginação.

Este concurso é organizado pela Câmara Municipal de Castro Marim, com a colaboração da Associação Cultural “Amendoeiras em Flor”, Associação Social da Freguesia de Odeleite, ARCDAA – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora, Campesino Recreativo Futebol Clube, Casa do Povo do Azinhal, Clube de Junqueira, Grupo Desportivo e Cultural do Rio Seco, Associação Recreativa e Cultural do Azinhal, Banda Musical Castromarinense, Irmandade do Imaculado Coração de Maria.

Os bailes vão passar pelas localidades de Altura, Junqueira, Rio Seco, Alta Mora, Castro Marim, Monte Francisco, Odeleite e Azinhal.

Calendarização:

10 de junho

Baile em Altura (sede da Associação Cultural Amendoeiras em Flor) | 22h00

11 de junho

Baile com Silvino Campos | Junqueira (polidesportivo) | 21h30

Baile com Grupo + 2 | Rio Seco (sede do Clube Rio Seco) | 21h30

12 de junho

Baile com Sérgio Conceição | Altura (junto à Igreja) | 21h30

Sardinhada, Marcha e Baile com o Grupo + 2 | Alta Mora (antiga Escola Primária) | 19h30

Baile com Sandrine | Castro Marim (Largo da Casa da Música) | 21h00

Baile com Ernesto Batista | Monte Francisco (sede do Campesino) | 19h00

17 de junho

Baile com Fábio Guerreiro, Nádia Catarro e Válter Romeira | Odeleite (sede do Clube Desportivo) | 21h00

Baile com Ângelo Correia | Junqueira (polidesportivo) | 21h30

18 de junho

Baile com Ricardo Catarino | Azinhal (Largo da Junta de Freguesia) | 21h00

19 de junho

Baile com Duo Reflexo | Castro Marim (Largo da Casa da Música) | 21h00

23 de junho | ARRAIAL DE S. JOÃO com Grupo + 2 | Castro Marim (Praça 1º de Maio) | 20h00

24 de junho

Baile com Silvino Campos | Alta Mora (antiga Escola Primária) | 21h30

25 de junho

Baile com Grupo + 2 | Azinhal (Largo da Junta de Freguesia) | 21h00

Baile com Luís Godinho | Rio Seco (sede do Clube Rio Seco) | 21h30

26 de junho

Baile com José Passadinhas | Monte Francisco (sede do Campesino) | 19h00

28 de junho

Baile com Sérgio Conceição | Altura (junto à Igreja de Altura) | 21h30

01 de julho

Baile com Duo Reflexo | Junqueira (polidesportivo) | 21h30

09 de julho

Baile com Filomena Raposo | Rio Seco (sede do Clube Rio Seco) | 21h30