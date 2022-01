Castro Marim: Orçamento com aposta no abastecimento de água

A Câmara Municipal de Castro Marim aprovou o orçamento com um montante total superior a 22 milhões de euros, com uma aposta no abastecimento de água e numa nova estratégia de habitação, anunciou a autarquia.

Dos 22.639.120,00 euros deste orçamento do município de Castro Marim, 12.403.817,00 deles são despesas correntes e 10.235.303,00 são despesas de capital, totalizando no maior desde 2013.

No início deste ano está previsto o arranque das empreitadas de abastecimento de água a Pisa Barro de Baixo, Pisa Barro de Cima e Matos, além da Reabilitação do Reservatório de Água do Azinhal. e da melhoria da cobertura de rede móvel e internet.

Já para o interior do concelho, o município vai apostar no Centro de Atividades Náuticas na Barragem de Odeleite e no Regadio das Margens da Ribeira de Odeleite.

A autarquia destaca ainda as obras da Ciclovia EN 125-6 no troço Espargosa até à Praia Verde, o Espaço Multifuncional da Envolvente à Casa do Sal, as infraestruturas do Plano de Pormenor nº 1 de Altura e a requalificação da Escola de Altura.

Estes investimentos municipais vão juntar-se aos novos empreendimentos como o Verdelago, Eco Hotel da Maravelha e a Cannprisma.

O novo orçamento inclui ainda as contrapartidas financeiras do projeto Verdelago, que incluem a requalificação da Rua da Alagoa em Altura, a construção da rotunda da Praia Verde, a construção do Pavilhão Multiusos de Altura e a beneficiação e requalificação da zona nascente da Avenida 24 de junho em Altura.

Existem ainda verbas destinadas à conclusão das infraestruturas da Urbanização da Quinta do Cabeço – LUPAMAR e para a conclusão das infraestruturas na Urbanização das Laginhas no Monte Francisco.

Outro dos investimentos que faz parte deste orçamento é a recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana, com uma nova política que obriga à separação seletiva dos bio resíduos.

“São novos desafios, que implicam uma nova orgânica, uma nova consciência municipal, a reorganização dos serviços e também uma formação permanente, contínua”, sublinha a vice-presidente e vereadora dos pelouros, Filomena Sintra.

Para este ano, surgirá o Lar de Alzheimer da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, a Unidade Local de Formação de Bombeiros do Azinhal e uma Unidade Móvel de Saúde.

“Um dos grandes desafios que se afigura à gestão autárquica de 2022 prende-se com as transferências de competências do Estado nas áreas das praias, da saúde, da educação, da ação social e dos espaços naturais. Esta descentralização implica a reorganização orgânica dos serviços internos da Câmara, o que se traduz também num aumento com as despesas com o pessoal na ordem dos 19%”, acrescenta a autarquia em comunicado.

Está agora a ser elaborada uma Estratégia Local de Habitação, a 6 anos, que pretende disponibilizar habitação no mercado a custos controlados e renda apoiada, acima de tudo nas povoações dispersas.