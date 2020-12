Castro Marim promove atividades natalícias na internet

PUB

A Câmara Municipal de Castro Marim vai promover, pela primeira vez, um programa de atividades de Natal através da internet, para crianças entre os 8 e os 12 anos, anunciou a autarquia.

“Especial de Natal – Aprende e diverte-te online” será dividido em duas fases: “Natal”, entre o dia 21 e 23 de dezembro, e “Passagem de Ano”, entre 28 e 30 de dezembro”, com um limite de 40 crianças inscritas.

Para chegar ao maior número de crianças possível, apenas é permitida a inscrição de uma criança por agregado familiar e apenas numa das fases deste programa.

“Num contexto particularmente difícil, em que vivemos de acordo com as circunstâncias ditadas pela pandemia COVID-19, este programa “Especial de Natal” visa apoiar e incentivar a atividade os profissionais liberais e apoiar as famílias naquele que tem sido um dos grandes desafios de 2020, a ocupação dos tempos livres dos mais novos em casa”, refere a autarquia em comunicado.

As inscrições devem ser enviadas para o Gabinete de Apoio ao Munícipe até 10 de dezembro, através do e-mail [email protected] ou através do telefone 281 510 778.