Castro Marim promove passeio de cicloturismo de 11 quilómetros

A Câmara Municipal de Castro Marim organizou um passeio de cicloturismo, dia 6 de junho pelas 09:00, integrado no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana, informa a autarquia.

Este passeio tem cerca de 11 quilómetros e “é um passeio pensado para toda a família”, com ponto de encontro marcado no Revelim de Santo António, segundo o comunicado.

O percurso segue depois pela Ciclovia da Lezíria e pela Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, considerado como “um espaço de grande conexão com a natureza, onde poderá observar as inúmeras espécies de aves aquáticas, como os flamingos e os pernalonga, e ainda a salinicultura, presente em todo o território, sendo a principal atividade económica desta zona húmida”.

Esta iniciativa faz parte das “Rotas Saudáveis” do programa desportivo da Eurocidade do Guadiana, compostas também por canoagem, caminhadas, ciclismo e sessões de prática desportiva ao ar livre para crianças e adultos.

As inscrições para este passeio estão abertas até às 14:00 do dia 4 de junho e podem ser feitas no Gabinete de Apoio ao Munícipe ou através do e-mail gam@cm-castromarim.pt ou telefone 281 510 778.

Devido à pandemia de covid-19, as inscrições são limitadas e obrigatórias.

