Castro Marim reúne com DRAP para avaliar prejuízos do incêndio

A Câmara Municipal de Castro Marim esteve reunida com o diretor da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, para avaliar os prejuízos do incêndio, anunciou a autarquia.

Esta reunião decorreu na quinta-feira à tarde, no Pavilhão Multiusos do Azinhal, com a participação de mais 30 agricultores do concelho que foram afetados pelo incêndio desta semana.

Nesta sessão, foram esclarecidas dúvidas acerca das candidaturas a apoios públicos, que apenas abrangem perdas iguais ou superiores a 30% do rendimento agrícola, entre o efetivo registado, e que visam a reposição da capacidade produtiva dos terrenos afetados.

Durante a manhã do mesmo dia, o Pedro Valadas Monteiro acompanhou os presidentes das Juntas de Freguesia de Odeleite e Azinhal e o presidente da autarquia, Francisco Amaral, num percurso pelos terrenos que foram consumidos pelas chamadas, nomeadamente em Alta Mora e Cortelha.

No mesmo dia, os municípios de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Tavira estiveram reunidos com o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, para articularem a recuperação de caminhos agrícolas, através de uma candidatura conjunta dos concelhos lesados ao Plano de Recuperação e Resiliência.

A Câmara Municipal de Castro Marim, em conjunto com as Juntas de Freguesia de Odeleite e Azinhal, já tem neste momento equipas disponíveis para ajudar a preencher as fichas de ocorrência de prejuízos agrícolas, na respetivas sedes e na Bibliomóvel.

