Catarina Marques é a primeira candidata da CDU no Algarve à AR

Catarina Marques, de 44 anos, será a primeira candidata da CDU pelo círculo eleitoral de Faro à Assembleia da República (AR), nas próximas eleições legislativas de 30 de janeiro, adiantou a Direção da Organização Regional do PCP Algarve.

Catarina Alexandra Matos Marques, tem 44 anos, é professora de Educação Especial no Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira em Faro, e dirigente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, eleita no Conselho Pedagógico da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve. Foi eleita na Assembleia de Freguesia de Montenegro e na Assembleia Municipal de Faro. É membro da Direção da Organização Regional do Algarve do PCP e da Comissão Concelhia de Faro do PCP. É ainda dirigente associativa no Clube Desportivo de Montenegro e presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Montenegro.

A recuperação de um deputado da CDU eleito pelo Algarve constitui um primeiro objetivo pelo qual aquela força política se baterá.

Nestas eleições legislativas, para a CDU, “o que está em causa é a eleição de deputados que representem o povo português na Assembleia da República – 9 no caso do Algarve – e não de um qualquer Primeiro-Ministro, é escolher a política, as respostas e soluções que vão ao encontro das aspirações a uma vida melhor”.

No próximo dia 4 de dezembro, sábado, terá lugar a apresentação pública da lista da CDU, numa iniciativa que terá lugar às 11:00 horas, junto ao Mercado Municipal de Faro.

