CCDR Algarve promove webinar sobre Água e Desenvolvimento Sustentável

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) está a promover um webinar sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, que vai decorrer a 23 de junho, pelas 11 horas, através da internet, anunciou aquela entidade.

Este webinar tem a participação de Manuela Moreira da Silva e será realizado no âmbito do projeto Articular para Intervir, destacando a água como uma ferramenta fundamental para um desenvolvimento sustentável e as inscrições encontram-se disponíveis no website da CCDR.

O projeto Articular para Intervir conta com uma parceria entre a CCDR Algarve, a Associação In Loco, a Associação Terras do Baixo Guadiana e a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, que tem como objetivo reforçar as capacidades para a prossecução de uma Visão Estratégica de Desenvolvimento Territorial Integrada para o Algarve em 2030.

Esta Visão Estratégica pretende aprofundar os fatores críticos da competitividade e sustentabilidade regional, nas suas diferentes dimensões estratégicas, nomeadamente a económica, social, ambiental e da governança, que, segundo a CCDR, são “transversais e complementares, assentes nos novos e velhos desafios e temáticas que importam na afirmação do Algarve”.

Este projeto conta com o apoio dos fundos da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional CRESC Algarve 2020.