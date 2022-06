CCDR aprova 617 milhões de euros para 1.565 projetos de empresas

Um total de 1.565 projetos de empresas algarvias foi aprovado até final de maio, no âmbito do Programa Operacional (PO) Regional do Algarve para o período 2014/2020, investimentos que totalizam 617 milhões de euros, revelou a CCDR/Algarve.

De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, “do investimento elegível aprovado de 617 milhões de euros, foram pagos 209 milhões de fundos europeus aos beneficiários”.

Fonte da CCDR/Algarve disse à Lusa que “a taxa de execução das candidaturas aprovadas no âmbito do PO/Algarve, era em 31 de maio de 64%, um aumento de cerca de sete pontos percentuais desde o início do ano”.

Com uma dotação de 318 milhões de euros, dos quais 231ME do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 87ME do Fundo Social Europeu (FSE), o Programa Operacional do Algarve 2014-2020, “deverá ser integralmente executado até meados de 2023”, refere aquele organismo em comunicado.

No final de 2021, a taxa de execução do PO/Algarve do Algarve atingiu os 57,4%, verificando-se um acréscimo da execução de 15,3 pontos percentuais desde 01 de janeiro, naquele que foi o melhor ano na execução do programa”, referiu a fonte da CCDR/Algarve.

Entre 2014 e o final de 2021 foram aprovados cerca de 1.600 projetos, com um investimento elegível superior a 608 milhões de euros, a que corresponde um financiamento comunitário de mais de 340 milhões, tendo o total da execução ultrapassado os 264 milhões, com uma comparticipação comunitária de 179 milhões.

Em janeiro, o presidente da CCDR/Algarve, José Apolinário, apontou como “meta para 2022, um aumento da taxa de execução entre 20 e 22 pontos percentuais, com o objetivo de atingir os 78 a 80 por cento no final do ano”.

O Programa Operacional Regional é dirigido por uma comissão diretiva presidida pelo presidente da CCDR/Algarve, a qual integra ainda o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e um elemento indicado pelo Governo.