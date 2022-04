CCDR e grupos de ação local organizam sessões sobre comunicação

Sob o mote da comunicação e tendo como objetivo fornecer ferramentas aos participantes para a promoção de projetos empresariais, irão decorrer, nos próximos dias 03 de maio, às 15:30, em Alcoutim, no dia 04, às 17:30, em Bensafrim (Lagos) e no dia 05, em São Brás de Alportel, às 17:30, as últimas sessões informativas do ciclo “Articular para Intervir III”.

A ação é uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em colaboração com a Associação Terras do Baixo Guadiana, Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste e Associação In Loco, e faz parte do ciclo de sessões de informação no âmbito dos fundos europeus, dirigidas a empreendedores das zonas de baixa densidade da região.

As sessões podem ser assistidas presencialmente ou por videoconferência e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas através desta ligação.

O “projeto Articular para Intervir III” é cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020.