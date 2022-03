CCMAR/Algarve deteta atum rabilho com quase 3 metros

O Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR) detetou pela primeira vez um atum rabilho (thunnus thynnus) com quase três metros em Sesimbra, anunciou a entidade.

Os registos indicaram ao CCMAR que o animal esteve a frequentar as águas da reserva marinha Luiz Saldanha, junto à serra da Arrábida, no início de agosto do ano passado, durante uma semana.

O investigador David Abecassis releva que os registos de peixes destas dimensões “são pouco habituais, sendo esta a primeira naquela área” e que são um “ótimo contributo para o estudo desta espécie e das suas migrações”.

Ao longo dos últimos anos, vários projetos do CCMAR instalaram uma rede de monitorização que regista a passagem de animais marcados ao longo da costa portuguesa, desde Vila Real de Santo António até Sesimbra.

Estes dados são registados e gravados quando o animal passa no alcance dos recetores submarinos, mas apenas podem ser acedidos quando os aparelhos são recolhidos, o que acontece duas vezes por ano.

Este exemplar de atum foi marcado pela equipa da dra. Barbara Block em setembro de 2018, no golfo de St. Lawrence, no leste do Canadá.

Na mesma altura foi marcado outro atum com 2,34 metros, que já foi detetado em julho de 2020 e em junho de 2021 na costa algarvia.