CDU Algarve entrega lista para as próximas eleições legislativas

Uma delegação dirigida por Rosa Palma, mandatária regional da CDU, dirigiu-se esta quarta-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Faro para formalizar a entrega da lista de candidatos do Partido às eleições para a Assembleia da República de 30 de Janeiro de 2022.

A lista apresentada, em que está representada a igualdade de género, com uma percentagem igualitária de mulheres, envolve candidatos com intervenção nos concelhos de Vila Real de Santo António, Olhão, Faro, São Brás de Alportel, Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa, Portimão, Lagos e Vila do Bispo.

Segundo a CDU, esta é uma lista que reflete a realidade regional, designadamente os sectores da hotelaria, pescas, educação, saúde, administração pública, ensino superior, pequenos e médios empresários, movimento sindical, movimento associativo e popular, cultura e de outras expressões existentes na região.

Em comunicado, pode ler-se que esta é “uma lista de homens, mulheres e jovens empenhados na luta por uma vida melhor e que intervirá no sentido de se garantir a eleição de um deputado da CDU pelo Algarve e de afirmar uma política alternativa para a região e para o País”.

