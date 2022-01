CDU: Arruadas em Faro e Olhão e comício em Silves encerram campanha

A CDU prossegue a sua ação de esclarecimento e mobilização da população até às 24 horas desta sexta-feira, dia 28, multiplicando os contactos junto dos trabalhadores, reformados, do comércio local, dos utentes dos serviços públicos.

Entre as diferentes ações que estão previstas destacam-se as duas arruadas que terão lugar esta quinta-feira, na Baixa de Faro, às 18:00, e na sexta-feira-feira na baixa de Olhão, com partidas do Jardim Manuel Bívar e Largo da Restauração, respetivamente.

Na sexta-feira à noite, pelas 21:00, a CDU encerra a campanha eleitoral no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, com um comício que contará com a música de Luís Galrito e António Hilário e as intervenções de Catarina Marques, primeira candidata da CDU à Assembleia da República e Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.