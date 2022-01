CDU exige diversificação da atividade económica em Olhão e VRSA

A primeira candidata da CDU do circulo de Faro às eleições legislativas, Catarina Marques, exigiu no sábado a diversificação da atividade económica, durante duas tribunas públicas que decorreram em Olhão e VRSA, anunciou o Partido Comunista Português (PCP).

“É preciso diversificar a atividade económica no Algarve. Promover a agricultura, as pescas, a indústria e criar emprego com direitos assegurando o aumento dos salários”, disse a responsável da região pela CDU nestas eleições.

Durante a manhã do dia 15 de janeiro, as duas tribunas públicas tiveram lugar junto aos mercados das respetivas cidades, com a participação de dezenas de apoiantes e ativistas da CDU.

“A CDU luta por soluções. Nos últimos anos, a CDU tornou possível o que alguns achavam impossível. Foi assim com a reposição do subsídio de Natal; com os manuais escolares gratuitos; com os cinco aumentos extraordinários nas reformas, ou seja, 50€ a mais todos os meses na vida de 1 milhão e oitocentos mil pensionistas; com o início da gratuitidade das creches”, acrescenta.

Catarina Marques sublinhou também que “os trabalhadores e as populações algarvias conhecem-nos. Sabem da nossa intervenção em defesa da região, do seu desenvolvimento e progresso”.

“Neste Algarve é preciso aumentar salários. Para fazer face ao aumento do custo de vida. Para uma maior justiça na distribuição da riqueza. Aumentar o Salário mínimo nacional para 800 euros já em 2022 e para 850 euros em 2023. Aumentar os salários dos trabalhadores da administração pública e do sector privado”, salienta.

Sobre a necessidade de diversificar a atividade económica da região, a CDU defendeu que “a dependência quase exclusiva do Turismo, leva a que seja o Algarve que nas últimas duas crises, a região que em Portugal mais penalizada foi no desemprego e recessão económica”.