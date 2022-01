CDU: João Oliveira vai estar em campanha no Algarve esta sexta-feira

João Oliveira, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP e presidente do Grupo Parlamentar do Partido na Assembleia da República, substituirá João Ferreira, infetado com covid-19, nas ações de campanha no Algarve que estão previstas para o próximo dia 21 de janeiro, sexta-feira.

Pelas 11:30, João Oliveira e Catarina Marques, cabeça de lista pelo Partido no Algarve, participarão num encontro com a população de São Bartolomeu de Messines, junto ao Centro de Saúde, em defesa do SNS.

Pelas 15:30, os candidatos da CDU participarão na Praça Gil Eanes, em Lagos, numa audição pública em defesa do direito à habitação.

A jornada da CDU terminará, nesse dia, com um comício em Faro, que terá lugar no Grande Auditório da Reitoria da Universidade do Algarve e que contará com a participação de várias centenas de ativistas e apoiantes do Partido, momento em que intervirão Catarina Marques e João Oliveira.