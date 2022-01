CDU visita empresa de transformação de alfarroba em Silves

A primeira candidata da CDU pelo Algarve, Catarina Marques, percorreu esta quarta-feira os concelhos de Silves e Lagoa, num dia de campanha que ficou marcado pela visita da comitiva partidária a uma fábrica de transformação de alfarroba, situada em São Bartolomeu de Messines.

Para o Partido, esta visita “foi uma oportunidade para confirmar não só a possibilidade de diversificar a atividade económica no Algarve, mas também, a necessidade de uma mudança nas opções políticas que defendam a produção nacional e apoiem os micro, pequenos e médios empresários”. Catarina Marques refere que as pequenas e médias empresas “são esmagadas pelos grupos económicos. Que impõem os preços e dominam os mercados e têm nos Governos do PS e do PSD quem defenda os seus interesses.”

A partir do exemplo da alfarroba, Catarina Marques sublinhou que “o Algarve tem potencialidades que devem ser desenvolvidas. Mas isso requer que se ponha fim às portagens, que se invista nas nossas vias de comunicação como a ferrovia e os portos e barras algarvios. Que se inverta o modelo substituindo importações por produção nacional. A carne, o peixe, a fruta, o leite, não precisam de vir de milhares de quilómetros de distância. Podem ser produzidos em Portugal. Podem ser produzidos no Algarve. É assim que se cria emprego, se diminui a dependência externa e se protege o ambiente”.

Catarina Marques visitou também as instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, uma visita que, segundo o Partido, confirmou os “mesmos problemas com que estão confrontadas outras associações de bombeiros como a CDU recentemente denunciou depois das visitas que fez aos bombeiros de São Brás de Alportel e de Monchique”.

Ainda durante a manhã, em São Bartolomeu de Messines, realizou-se um porta-a-porta com os candidatos da CDU em alguns dos bairros dessa vila, onde se deram a conhecer os candidatos e propostas da CDU.

Durante a tarde, a delegação da CDU esteve em Lagoa em ações de contacto junto dos trabalhadores dos serviços públicos, dos pais e encarregados de educação, de comerciantes e população em geral.