Celebrações da Páscoa têm tido o envolvimento da comunidade ucraniana

No dia 10 de abril, Domingo de Ramos, altura em que se realiza uma procissão com diversos andores que narram os últimos dias da vida de Cristo, o andor da condenação de Jesus foi carregado pela comunidade ucraniana residente em Tavira.

Também os jovens da paróquia se associaram ao evento, transportando uma faixa, onde se podia ler em vários idiomas “Rezando com a Ucrânia”. Miguel Neto, pároco da cidade, exortou a comunidade para a necessidade de unidade na defesa da paz durante a cerimónia.

Toda a Semana Santa em Tavira será marcada pela solidariedade, já que na Sexta-Feira Santa, 15 de abril, às 21:00, a comunidade ucraniana volta a participar na Procissão do Senhor Morto, estando presente o padre Oleg Trushko, assistente da comunidade ucraniana Grego-católica no Algarve.

Em outros momentos, como na Via Sacra, a realizar-se na quarta-feira, dia 13 de abril, pelas 21:00, também haverá “uma reflexão sobre como amar o irmão e como estar perto dele no sofrimento”, tal como se pode ler no comunicado enviado pela Paróquia de Tavira.

As celebrações terminarão no Domingo de Páscoa, 17 de abril, com a Procissão da Ressurreição, marcada para às 10:00 e com saída da Igreja de São Paulo, momento em que será abençoada a cidade de Tavira. Durante a procissão Miguel Neto adiante que se irá rezar “pelas cidades mártires da Ucrânia, como Mariupol, pelas pessoas que nada têm, pelos que estão doentes e pelos que morreram, para que Cristo lhes garanta a ressurreição, que se celebra no dia de Páscoa”.

As celebrações são organizadas em parceria pela Paróquia de Tavira, Santa Casa da Misericórdia de Tavira e Irmandade do Carmo, de Tavira e contam com o apoio da Câmara Municipal de Tavira.