Centenas de visitantes no dia da reabertura do Jardim da Alameda

Depois de uma profunda intervenção de requalificação, o Jardim da Alameda João de Deus, em Faro, voltou esta quinta-feira, dia 16, a encher-se com centenas de pessoas que se juntaram para usufruir de um espaço centenário, agora renovado, bem como de um conjunto alargado de iniciativas promovidas por várias associações do concelho.

As intervenções incidiram na melhoria dos pavimentos e percursos de circulação pedonal, rearborização e replantação de espécies em mau estado ou perdidas, melhoria da iluminação, requalificação das instalações sanitárias e áreas de serviço e montagem de mobiliário urbano mais resistente e esteticamente mais apelativo.

Também o ringue de patinagem foi remodelado, passando a assumir a forma de uma plataforma multifuncional, tendo ainda sido remodelados e reparados os equipamentos existentes no circuito de minigolfe e realizadas várias intervenções no parque infantil.

No âmbito da abertura do Jardim da Alameda, o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, sublinhou “o enorme prazer de estar a reabrir este este espaço icónico da cidade de Faro”, ainda que com um atraso de cerca de seis meses face ao prazo previsto, “fruto das contingências atuais relacionadas com falta e atraso na entrega de materiais e recursos humanos, que infelizmente não poderiam ter sido contornadas”.

“Estamos hoje a devolver este espaço aos farenses depois de uma requalificação em que gastámos mais de 1,1 milhão de euros e esperamos que este possa perdurar com este efeito durante várias décadas e que todos possamos usufruir da nossa nova Alameda, que é também muito a Alameda que tínhamos na nossa memória”, referiu ainda o autarca Rogério Bacalhau, adiantando ainda que “esta intervenção de requalificação não se esgota agora”.

“Temos um plano de manutenção deste espaço e do seu arvoredo e também por isso não vamos permitir ou promover aqui grandes festas ou eventos como fazíamos antigamente porque isso certamente iria contribuir para a degradação do Jardim. Teremos animação, mas apenas iniciativas que permitam às pessoas vir e usufruir do espaço”, concluiu.

O município de Faro investiu um valor de 1.126.393,33 euros nos vários trabalhos de requalificação das infraestruturas do Jardim da Alameda.