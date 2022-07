Chamas chegam às habitações na Quinta do Lago

O fogo que deflagrou na terça-feira, perto da Universidade do Algarve e da Concentração de Motos, ameaça agora as habitações entre a Quinta do Lago e Almancil. Esta zona foi totalmente evacuada, ao que avança a CMTV.

A zona entre a Quinta do Lago e Almancil é, neste momento, aquela que constitui maior preocupação para os operacionais no terreno. “Neste momento, a nossa prioridade é a zona da Quinta do Lago”, disse o Comandante Operacional Distrital, Richard Marques, num ponto de situação feito às 11:00 no posto de comando operacional instalado na Universidade do Algarve (Campus Gambelas).

Uma das habitações consumidas pelo fogo está localizada numa zona rodeada de vegetação, numa das estradas de acesso à Quinta do Lago (Loulé). Ao momento, existe outra habitação cercada pelo fogo.

Um dos campos de golfe nas proximidades também foi afetado pelas chamas, já durante esta tarde, assim como quintais de casas residenciais e o centro comercial. Também a ponte da Praia da Gigi está rodeada de chamas.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Loulé e outras corporações de bombeiros da região.

(Notícia em atualização)