Chef argentino apresenta gastronomia algarvia na televisão espanhola

O chef argentino Gonzalo D’Ambrosio esteve no Algarve para gravar o seu programa televisivo “Las Rutas D’Ambrosio” onde apresenta a gastronomia da região, que será transmitido este sábado no canal espanhol La2, da RTVE, pelas 17:30.

“La raya de María la Portuguesa” é o nome deste episódio que vai para o ar no sábado, com foco na gastronomia do Guadiana e da Ria Formosa, além do chef ter percorrido localidades espanholas como Huelva, Isla Canela, Isla Cristina ou Ayamonte.

O episódio começa em Isla Canela, onde o Gonzalo descobre as conquilhas e a forma como são apanhadas no mar. Posteriormente, junta-se ao chef José Miranda para cozinhá-las.

Já em Isla Cristina, Gonzalo vai ao encontro das salinas artesanais de Manuela, seguindo depois para o porto de Santa Luzia, onde aprendeu a pescar polvo com um alcatruz.

De seguida, prepara a receita de “Polvo à Lagareiro”, além de ficar a conhecer algumas ferramentas portuguesas utilizadas na culinária como a cataplana.

