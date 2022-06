Chefs ‘estrelados’ da região participam em festival internacional em Lisboa

O Foodtopia, o primeiro festival internacional de comida na rua em Lisboa reúne, nos próximos dias 02 e 03 de julho, mais de 50 ‘chefs’, 13 restaurantes com estrelas Michelin, música e instalações artísticas, anunciou esta quinta-feira a organização.

Do Algarve, marcam presença três restaurantes: Hans Neuner (“Ocean”, Porches), com duas estrelas Michelin, Louis Anjos (“Al Sud”, Lagos) e Rui Silvestre (“Vistas Rui Silvestre”, Vila Nova de Cacela), ambos com uma estrela.

Segundo a organização, a cargo da empresa Amuse Bouche, durante o Foodtopia, que vai decorrer no Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa, em Belém, os ‘chefs’ irão “cozinhar ingredientes e narrativas num cenário idílico, onde se escondem também contadores de histórias, músicos, marionetas e instalações artísticas”.

O festival pretende também divulgar a gastronomia de algumas das comunidades mais representativas no país, pelo que contará com a participação de Dulce Silva (Guiné-Bissau), Eleutério Assunção (São Tomé e Príncipe), Sheila Abreu (Moçambique), Helt Araújo (Angola) e Tony Fox (“Fox Coffee ‘O Rei da Cachupa’”).

O espaço vai ser animado com malabaristas, músicos e teatro itinerante, a cargo do Manicómio, da Companhia XPTO e do Grupo Bifurcação.

O festival é coorganizado pela Amuse Bouche, Câmara Municipal de Lisboa, o Turismo de Portugal e insere-se na Temporada Cruzada Portugal-França 2022.

- Publicidade -

A entrada no recinto custa 10 euros e é gratuita para crianças até aos 12 anos. Os pratos têm o preço único de seis euros.