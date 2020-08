CHUA apela à dádiva de sangue durante o verão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) lançou esta semana um apelo à dádiva de sangue durante a época de verão, anunciou a direção.

“O verão é particularmente exigente do ponto de vista da mobilização das reservas de sangue, fazendo baixar os stocks disponíveis, ao mesmo tempo em que o período de férias, e agora a pandemia, têm levado a que alguns dos dadores frequentes protelem a sua dádiva para mais tarde”, revelou o diretor do Serviço de Imuno-Hemoterapia, José Marquez.

O CHUA recorda ainda que “este é um recurso iminentemente escasso e vital para todos os que dele possam vir a necessitar”.

A falta de sangue é uma situação que pode vir a comprometer a capacidade de resposta dos serviços de saúde, o que faz com que a instituição de saúde promova este tipo de apelo para recordar “todos os potenciais dadores, residentes ou visitantes, que podem realizar a sua dádiva com toda a segurança”.

As dádivas de sangue podem ser feitas em Faro, no Serviço de Sangue da Unidade Hospitalar nos dias úteis das 08:30 às 13:00 e das 14:00 às 16:00. Podem ser feitas colheitas extraordinárias nos dias 22 e 29 de agosto entre as 08:30 e as 13:00 e nos dias 12, 19 e 26 de setembro das 08:30 às 13:00, por marcação através do número 289 891 275.

Em Portimão, as dádivas são feitas na Associação de Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio entre as 09:00 e as 15:30, com colheitas extraordinárias nos primeiros domingos de cada mês, entre as 09:00 e as 12:30, com marcação através do telefone 282 450 341.