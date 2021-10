CHUA celebra Dia da Alimentação no Centro Agrário de Tavira

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, assinalado no dia 16 de outubro, cerca de 30 pessoas participaram na visita “Hoscult – Património Saúde”, no Centro de Experimentação Agrária de Tavira, anunciou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Esta visita promovida pelo CHUA e pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP) teve como objetivo “dar a conhecer a maior coleção de variedades tradicionais de fruteiras e de castas de vinha do Algarve e de Portugal, ao longo de 29 hectares no Centro de Experimentação Agrária de Tavira”, segundo o comunicado.

A visita foi guiada por Cristina Fé Santos do Gabinete de Comunicação e Relações Exteriores do CHUA e pelo engenheiro da DRAP Algarve, António Marreiros, com contributos da coordenadora do Serviço de Dietética e Nutrição do CHUA, Luísa Geada.

Através deste passeio, foi deixado o alerta “para a importância de hábitos e estilos de vida saudáveis, a escolha de produtos frescos da época e proporcionando a reflexão sobre como o comportamento de cada um pode ajudar a mudar o quadro da alimentação mundial”.

No próximo mês de novembro irá decorrer outra visita desta iniciativa noutro concelho algarvio.

