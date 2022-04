CHUA: Centro do Cancro do Reto tem novo site

O Centro de Referência do Cancro do Reto do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) lançou um novo website dedicado a este local e à patologia colorrectal, anunciou a instituição de saúde.

O website foi lançado após o mês de março, que faz parte da campanha “Março Azul” e pretende sensibilizar para o cancro colorrectal.

“Considerámos que era a altura ideal para o arranque desta ferramenta que pretende facilitar a aproximação dos cuidados de saúde à população e a promoção da literacia em saúde”, explica o coordenador Edgar Amorim.

O website pode ser visitado aqui e está dividido em quatro áreas distintas: Centro de Referência, Meios complementares de diagnóstico disponíveis, Área de tratamentos e área dedicada ao doente ostomizado.

A primeira área oferece informação acerca da doença e sobre os serviços associados como consultas e internamento, além de dar a conhecer a equipa multidisciplinar do centro.

A segunda tem como foco os meios complementares de diagnóstico disponíveis como a radiologia e a gastrenterologia, enquanto a terceira está relacionada com as várias opções de tratamento como cirúrgico ou não cirúrgico.

A última área é totalmente dedicada ao doente ostomizado, onde é se pode adquirir informação, ensinos, cuidados e a desmistificação de preconceitos sobre esta doença.

“Dispomos, desde então de uma equipa multidisciplinar experiente e altamente qualificada, que dispõe de estruturas e equipamentos médicos especializados e que garante que os cuidados aos doentes são prestados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, em conformidade com a evidência mais atual e as melhores recomendações da comunidade científica”, destaca a equipa do centro, que existe desde 2016 no CHUA.